حميد الشاعري و"الكينج" وجنات.. 25 صورة لنجوم الفن في جنازة محمد رحيم

إلهام شاهين مع نجوم الفن في حفل مهرجان القاهرة السينمائي بعد ختام

كتبت- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

شُيعت جنازة الملحن محمد رحيم اليوم الأحد 24 نوفمبر من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، والذي رحل عن عالمنا صباح يوم السبت، عن عمر يناهز 45 عاما.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، ممن حرصوا على مواساة أسرته والمشاركة في وداعه لمثواه الأخير، وبينهم: "الكينج" محمد منير، حميد الشاعري، جنات، عزيز الشافعي، محمد حماقي، محمود التهامي، لقاء سويدان، هند عاكف، حلمي عبدالباقي، مصطفى كامل، مصطفى قمر، مصطفى حجاج، حسن الشافعي، عادل حقي، أحمد زاهر.

رحيم الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات، أعلنت أرملته مدربة الأسود أنوسة كوتة، موعد ومكان تشييع الجنازة عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، وذلك بعد تأجيلها أكثر من مرة.

وكان شقيق الفنان الراحل أكد في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن الطب الشرعي حسم بشكل نهائي سبب الوفاة، بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية، إذ تبين أن الوفاة حدثت صباح السبت نتيجة سكتة دماغية، مشددا على عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.