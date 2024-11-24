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حميد الشاعري و"الكينج" وجنات.. 25 صورة لنجوم الفن في جنازة محمد رحيم

03:29 م الأحد 24 نوفمبر 2024
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    الفنان حميد الشاعري_4
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    الفنان مصطفى حجاج في جنازة محمد رحيم_5
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    الفنان مصطفى قمر في جنازة محمد رحيم_6
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    الفنان مصطفى كامل_7
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    الفنان أحمد زاهر_3
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    أحمد زاهر_1
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    الفنانة هند عاكف_9
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    الكينج محمد منير_1_11
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    المطرب محمد حماقي_12
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    المطربة جنات_13
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    الكينج محمد منير في جنازة محمد رحيم_10
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    جنات تصل جنازة محمد رحيم_15
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    جنازة الفنان محمد رحيم_17
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    جنازة الملحن محمد رحيم_1_18
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    جنازة محمد رحيم_19
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    حسن الشافعي_20
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    حلمي عبدالباقي يصل جنازة محمد رحيم_21
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    حماقي من جنازة محمد رحيم_22
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    المنشد محمود التهامي_14
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    محمد منير يصل جنازة محمد رحيم_25
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    الفنانة لقاء سويدان_8
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كتبت- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

شُيعت جنازة الملحن محمد رحيم اليوم الأحد 24 نوفمبر من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، والذي رحل عن عالمنا صباح يوم السبت، عن عمر يناهز 45 عاما.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، ممن حرصوا على مواساة أسرته والمشاركة في وداعه لمثواه الأخير، وبينهم: "الكينج" محمد منير، حميد الشاعري، جنات، عزيز الشافعي، محمد حماقي، محمود التهامي، لقاء سويدان، هند عاكف، حلمي عبدالباقي، مصطفى كامل، مصطفى قمر، مصطفى حجاج، حسن الشافعي، عادل حقي، أحمد زاهر.

رحيم الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات، أعلنت أرملته مدربة الأسود أنوسة كوتة، موعد ومكان تشييع الجنازة عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، وذلك بعد تأجيلها أكثر من مرة.

وكان شقيق الفنان الراحل أكد في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن الطب الشرعي حسم بشكل نهائي سبب الوفاة، بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية، إذ تبين أن الوفاة حدثت صباح السبت نتيجة سكتة دماغية، مشددا على عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.

جنازة محمد رحيم محمد رحيم حميد الشاعري
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