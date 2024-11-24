لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سالم الهندي ينعى الملحن محمد رحيم

03:19 م الأحد 24 نوفمبر 2024

محمد رحيم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

نعى الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، الملحن الراحل محمد رحيم، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 45 عامًا، بعد تعرضه لعدة أزمات صحية خلال الفترة الماضية.

وكتب سالم، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "X": "تعازينا القلبية لأسرة الملحن محمد رحيم بوفاته والله يرحمه ويغفر له ومثواه الجنة بإذن الله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وشيع منذ قليل جثمان الراحل محمد رحيم من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وشهدت الجنازة تواجد عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: المطرب حلمي عبدالباقي، الفنانة هند عاكف، المطرب محمد حماقي، الملحن عزيز الشافعي، نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، الفنانة لقاء سويدان، المنشد محمود التهامي.

محمد-رحيم

اقرأ أيضًا:

بالصور| الحزن يسيطر على جنات في جنازة محمد رحيم

بالصور| محمد حماقي وعزيز الشافعي يشاركان في تشييع جنازة محمد رحيم

بالصور| انهيار أسرة محمد رحيم من البكاء لحظة وصول الجثمان لمسجد الشرطة

"وداعًا رحيم القلب".. مجدي الجلاد ناعيا محمد رحيم:"ساهم في تشكيل وجدان كل الأجيال"

تركي آل الشيخ يشيد بـ"ألف تيتة وتيتة": سعيد بنجاح المسرحية وبأبطالها

محمد رحيم سالم الهندي شركة روتانا للصوتيات والمرئيات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"مش ناوية تبقي أم؟".. قصة سؤال محرج من ميرفت أمين لـ سعاد حسني

إعلان

إعلان

أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة
صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية