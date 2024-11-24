سالم الهندي ينعى الملحن محمد رحيم

كتبت- نوران أسامة:

نعى الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، الملحن الراحل محمد رحيم، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 45 عامًا، بعد تعرضه لعدة أزمات صحية خلال الفترة الماضية.

وكتب سالم، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "X": "تعازينا القلبية لأسرة الملحن محمد رحيم بوفاته والله يرحمه ويغفر له ومثواه الجنة بإذن الله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وشيع منذ قليل جثمان الراحل محمد رحيم من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وشهدت الجنازة تواجد عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: المطرب حلمي عبدالباقي، الفنانة هند عاكف، المطرب محمد حماقي، الملحن عزيز الشافعي، نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، الفنانة لقاء سويدان، المنشد محمود التهامي.

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