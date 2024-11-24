بالصور| رانيا منصور تنشر صورا جديدة مع ابنتها بحفل ختام "القاهرة السينمائي"

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إلهام شاهين مع نجوم الفن في حفل مهرجان القاهرة السينمائي بعد ختام

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة رانيا منصور صورًا جديدة برفقة ابنتها، التُقطت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت رانيا في الصور داخل السيارة رفقة ابنتها، وشاركت الصور عبر حسابها على "إنستجرام".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "حلاوتكم يا حلوين، ربنا يحميكم ويحفظ الكتكوتة الحلوة، قمر، ما شاء الله، ما شاء الله ربنا يحفظكم جميعًا".

وشهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF.

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