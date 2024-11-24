إلهام شاهين مع نجوم الفن في حفل مهرجان القاهرة السينمائي بعد ختام الدورة 45

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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها، على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حفل أقيم عقب إعلان جوائز الدورة 45 بختام مهرجان القاهرة السينمائي.

ونشرت إلهام الصور من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بصحبة عدد من نجوم الفن من بينهم يسرا، حسين فهمي، محمود حميدة، ليلى علوي، إلهام صفي الدين، فتحي عبدالوهاب.

وشهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس FIAPF.

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