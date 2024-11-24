رامي صبري يكشف سبب عدم حضوره جنازة محمد رحيم

كتبت- نوران أسامة:

اعتذر الفنان رامي صبري عن عدم حضوره عزاء الملحن الراحل محمد رحيم الذي رحل عن عمر يناهز الـ 45 عامًا.

وكتب رامي، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة: "بعتذر عن عدم وجودي في عزاء أخي وحبيبي الفنان الكبير محمد رحيم، لارتباطي خارج مصر".

وتابع: " بعزي زوجته وأولاده وأخوه طاهر، الله يصبرنا جميعًا، رحيم كان غالي أوي ووفاته صدمة كبيرة، الله يرحمه ويغفرله".

وشيع منذ قليل جثمان الراحل محمد رحيم من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وشهدت الجنازة تواجد عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: المطرب حلمي عبدالباقي، الفنانة هند عاكف، المطرب محمد حماقي، الملحن عزيز الشافعي، نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، الفنانة لقاء سويدان، المنشد محمود التهامي.

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