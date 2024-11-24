بالفيديو| بوسي: "كنت هعمل جريمة أو أموت نفسي عشان أخلص من العذاب"

كتبت- نوران أسامة:

تحدثت المطربة الشعبية بوسي عن أصعب فترات حياتها، وعن دور والدتها، وذلك خلال لقائها في بودكاست "عندي سؤال" مع محمد قيس المعروض عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وقالت بوسي "أنا جه عليا وقت زمان أيام جوازتي الأولى وصلت لمرحلة إن أنا من كتر اللي كنت شيفاه والقسوة والبهدلة كنت ممكن أموت نفسي، أو كنت هعمل جريمة يا هقتل حد يا هقتل نفسي، عشان أخلص من العذاب اللي أنا فيه، بس أنا عمري ما كنت أقتل أو أموت نفسي هموت كافرة فـ ليه فعشان كده ربنا رحمني".

وتابعت: "وفي حياتي الأولى كنت في قمة السواد والتعاسة، والحمد لله ربنا خلاني أعدي بكل ده، وناقصني بالحياة السعادة والراحة، أنا طبعا سعيدة باللي أنا وصلتله بس أنا أستحق أكتر من كده بكتير والسعادة دي كلمة كبيرة أوي، ويبقى فيه في حياتك ناس بتحبك، بس الحمد لله أمي كانت معوضاني عن حاجات كتير أوي بس هي راحت، واتبهدلت من بعدها، ماتت 2006 وأنا عندي 17 سنة، لأن هي كانت السند والضهر والحنية اللي في الدنيا ومعوضاني غياب أبويا لأنه مكانش معانا ولا مع اخواتي، الله يرحمه بقى".

وطرحت بوسي مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "عقبالكو"عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".