تركي آل الشيخ يشيد بـ"ألف تيتة وتيتة": سعيد بنجاح المسرحية وبأبطالها

كتبت- سهيلة أسامة:

أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمسرحية "ألف تيتة وتيتة"، المعروضة ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سعيد بنجاح المسرحية وبأبطالها ولدينا طلب جدي من الجمهور بالتمديد لها وزيادة العروض.. ستظل Gea وموسم الرياض بدعم القائد الملهم ولي العهد الأمين حفظه الله شعلة من النور تضيء لكل عربي وتعطيه الفرصة لتقديم إبداعه".

وأضاف: "سنظل في ظهر كل عازف موسيقي وكل فنان وكل فرد في منظومة الإنتاج وكل مبدع… في هذه المسرحية كمثال بسيط عمل مكون من مئات الأشخاص ومئات البيوت المفتوحة… حاربوا الظلام بالنور وكونوا داعمين للشباب الطموح وبارقة أمل، المبدع العربي يستحق الكثير، ولا تلتفتوا لأصوات طيور الظلام والحاسدين فقافلتنا معا تسير ولا نسمع لهم صوت".

ويشارك في بطولة المسرحية عدد من نجوم الفن من بينهم: أكرم حسني وبيومي فؤاد وميرنا جميل ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية.

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