"المنافسة خلصت لكن الموسيقى هتفضل للأبد".. عمرو مصطفى يستعيد ذكرياته مع الراحل محمد رحيم

كتب- مروان الطيب:

ودع الفنان والملحن عمرو مصطفى، صديقه الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 45 عامًا، بعد تعرضه لعدة أزمات صحية خلال الفترة الماضية.

ونشر عمرو مصطفى صور تجمعه بالراحل محمد رحيم عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، واستعاد خلالها العديد من الذكريات التي كانت بينهما.

وكتب عمرو مصطفى: "فاكرين أيام الجامعة؟، كنت طالب في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وعمري ما تخيلت أن الموهبة اللي عندي ممكن تاخدني في طريق مختلف تمامًا، في يوم من الأيام، سمعت عن شركة اسمها سونار، وقدمت فيها موهبتي لأول مرة، وهناك اتعرفت على شخص موهوب اسمه محمد رحيم".

واستكمل: "في البداية، ماقبلوناش، بس فضلنا نحلم ونجتهد بعد فترة، كل واحد فينا شق طريقه، وبدأت تظهر المنافسة الشريفة بيننا، محمد بدأ بأغنية مع مطرب كان معروف الوقت ده، وأنا تبعته بسنة بأغنية مع نفس المطرب، الجميل في الموضوع أن المنافسة كانت بتخلينا نطلع أفضل ما عندنا، وكنا دايمًا بنحترم بعض، وفي يوم لما التقينا في باريس، ضحكنا على الذكريات، واتفقنا إن صداقتنا أهم من أي منافسة".

وأنهى كلامه قائلا: "لكن النهاردة، فقدت صديق ومنافس كان جزء كبير من رحلتي، محمد رحيم مش بس كان موهبة عظيمة، لكنه كان أخ وصديق حقيقي، يمكن المنافسة خلصت، لكن الذكريات والموسيقى اللي عملناها مع بعض هتفضل موجودة للأبد، ادعوا له بالرحمة".

وأعلنت أنوسة كوتة، مدربة الأسود وزوجة الملحن الكبير الراحل محمد رحيم، عن موعد ومكان تشييع جنازته، بعد تأجيلها أكثر من مرة.

وكتبت أنوسة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم. يوم الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر بعد صلاة الظهر صلاة الجنازة غدا في مسجد الشرطة ٦ أكتوبر.. الموسيقار/ محمد رحيم أنا بحبك".

رحل الملحن محمد رحيم عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024، بعد تعرضه لعدة أزمات صحية خلال الفترة الماضية.

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