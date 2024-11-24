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عمرو مصطفى يكشف تفاصيل اتفاقه مع تركي آل الشيخ لتكريم اسم محمد رحيم

12:56 م الأحد 24 نوفمبر 2024

محمد رحيم

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كتب- مصطفى حمزة:

كشف الملحن عمرو مصطفى، تفاصيل التواصل الذي تم بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عقب وفاة المبدع الموسيقي محمد رحيم.

الملحن عمرو مصطفى، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب "في هذه الأوقات الحزينة، تلقيت ببالغ الأسى واجب العزاء من المستشار تركي آل الشيخ في رحيل المؤلف الموسيقي الكبير محمد رحيم. حرصاً منا على تكريم إرثه الفني، تواصلت مع المستشار تركي آل الشيخ لاقتراح إقامة ليلة تخليداً لمسيرته الحافلة بالعطاء، وقد وافق على الفور بكل تقدير. سنعلن عن التفاصيل قريبًا، ونأمل أن تكون هذه الليلة مصدر عزاء وسلام لعائلة الفقيد ومحبيه وسيقوم زملائه بعمل عمرة له".

المبدع الموسيقي محمد رحيم، رحل عن عالمنا السبت عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، لحن خلاله ما يزيد عن الـ 500 أغنية، وكانت ألحانه بمثابة محطات فارقة لمجموعة من أبرز نجوم الأغنية، ومنهم: عمرو دياب، ومحمد منير، وشيرين عبدالوهاب، ونوال الزغبي، وتامر حسني، وبهاء سلطان، وحكيم، ونانسي عجرم، وغيرهم.

منشور-عمرو-مصطفى

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