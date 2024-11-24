لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالصور| بعد شائعة مرضه.. أول ظهور لـ"الكينج" محمد منير في جنازة محمد رحيم

12:45 م الأحد 24 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    جنات تصل جنازة محمد رحيم_4
  • عرض 11 صورة
    جنات_5
  • عرض 11 صورة
    جنازة الملحن محمد رحيم_6
  • عرض 11 صورة
    انهيار أسرة محمد رحيم_3
  • عرض 11 صورة
    جنازة محمد رحيم_7
  • عرض 11 صورة
    حسن الشافعي في جنازة محمد رحيم_8
  • عرض 11 صورة
    الكينج محمد منير_2
  • عرض 11 صورة
    محمد منير يصل جنازة محمد رحيم_10
  • عرض 11 صورة
    محمد منير_11
  • عرض 11 صورة
    محمد منير في جنازة محمد رحيم_9
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

حرص النجم الكبير "الكينج" محمد منير، على المشاركة في جنازة الملحن محمد رحيم، ليودعه إلى مثواه الأخير، ووصل قبل قليل إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة على الراحل.

ويعد ظهور منير هو الأول له في مناسبة اجتماعية، بعد خروج أكثر من شائعة الفترة الماضية عن تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى، والتي تم نفيها من قبل المقربين منه.

وشارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني في تشييع جنازة الملحن الكبير محمد رحيم، وأداء صلاة الجنازة على جثمانه، ومن بين الذين حرصوا على التواجد: مصطفى قمر، مصطفى حجاج، حسن الشافعي، جنات، لقاء سويدان، هند عاكف، حلمي عبدالباقي، محمد حماقي، عزيز الشافعي، مصطفى كامل، محمود التهامي.

رحيم الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات، أعلنت أرملته مدربة الأسود أنوسة كوتة، موعد ومكان تشييع الجنازة عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، وذلك بعد تأجيلها أكثر من مرة.

وكان شقيق الفنان الراحل أكد في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن الطب الشرعي حسم بشكل نهائي سبب الوفاة، بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية، إذ تبين أن الوفاة حدثت صباح السبت نتيجة سكتة دماغية، مشددا على عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.

جنازة محمد رحيم محمد رحيم محمد منير مسجد الشرطة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عمرو مصطفى يكشف تفاصيل اتفاقه مع تركي آل الشيخ لتكريم اسم محمد رحيم

إعلان

إعلان

أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة
صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية