بالصور| مصطفى قمر وحسن الشافعي يشاركان في تشييع جنازة محمد رحيم

كتبت- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

شارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني في تشييع جنازة الملحن الكبير محمد رحيم، وأداء صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ومن بين الفنانين الذين حرصوا على التواجد: مصطفى قمر، مصطفى حجاج، حسن الشافعي، جنات، لقاء سويدان، هند عاكف، حلمي عبدالباقي، محمد حماقي، عزيز الشافعي، مصطفى كامل، محمود التهامي.

رحيم الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات، أعلنت أرملته مدربة الأسود أنوسة كوتة، موعد ومكان تشييع الجنازة عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، وذلك بعد تأجيلها أكثر من مرة.

وكان شقيق الفنان الراحل أكد في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن الطب الشرعي حسم بشكل نهائي سبب الوفاة، بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية، إذ تبين أن الوفاة حدثت صباح السبت نتيجة سكتة دماغية، مشددا على عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.