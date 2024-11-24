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بالصور| مصطفى قمر وحسن الشافعي يشاركان في تشييع جنازة محمد رحيم

12:38 م الأحد 24 نوفمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    حسن الشافعي
  • عرض 12 صورة
    لقاء سويدان في جنازة محمد رحيم
  • عرض 12 صورة
    محمد حماقي
  • عرض 12 صورة
    محمود التهامي في جنازة محمد رحيم
  • عرض 12 صورة
    الفنان مصطفى حجاج في جنازة محمد رحيم
  • عرض 12 صورة
    مصطفى قمر في جنازة محمد رحيم
  • عرض 12 صورة
    مصطفى قمر
  • عرض 12 صورة
    مصطفى كامل في جنازة محمد رحيم
  • عرض 12 صورة
    مصطفى كامل_1
  • عرض 12 صورة
    مصطفى حجاج
  • عرض 12 صورة
    حسن الشافعي في جنازة محمد رحيم
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كتبت- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

شارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني في تشييع جنازة الملحن الكبير محمد رحيم، وأداء صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ومن بين الفنانين الذين حرصوا على التواجد: مصطفى قمر، مصطفى حجاج، حسن الشافعي، جنات، لقاء سويدان، هند عاكف، حلمي عبدالباقي، محمد حماقي، عزيز الشافعي، مصطفى كامل، محمود التهامي.

رحيم الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات، أعلنت أرملته مدربة الأسود أنوسة كوتة، موعد ومكان تشييع الجنازة عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، وذلك بعد تأجيلها أكثر من مرة.

وكان شقيق الفنان الراحل أكد في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن الطب الشرعي حسم بشكل نهائي سبب الوفاة، بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية، إذ تبين أن الوفاة حدثت صباح السبت نتيجة سكتة دماغية، مشددا على عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.

جنازة محمد رحيم مصطفى قمر حسن الشافعي مسجد الشرطة الشيخ زايد
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