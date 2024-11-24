لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالصور| الحزن يسيطر على جنات في جنازة محمد رحيم

12:26 م الأحد 24 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    المطرب محمد حماقي_3
  • عرض 15 صورة
    انهيار أسرة محمد رحيم_5
  • عرض 15 صورة
    جنات تصل جنازة محمد رحيم_6
  • عرض 15 صورة
    جنات_7
  • عرض 15 صورة
    جنازة الفنان محمد رحيم_8
  • عرض 15 صورة
    حلمي عبدالباقي يصل جنازة محمد رحيم_9
  • عرض 15 صورة
    المطربة جنات_4
  • عرض 15 صورة
    حماقي من جنازة محمد رحيم_11
  • عرض 15 صورة
    عزيز الشافعي في جنازة محمد رحيم_12
  • عرض 15 صورة
    أسرة محمد رحيم_1
  • عرض 15 صورة
    مصطفى كامل في جنازة محمد رحيم_14
  • عرض 15 صورة
    هند عاكف_15
  • عرض 15 صورة
    محمد حماقي_13
  • عرض 15 صورة
    حلمي عبدالباقي_10
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

حرصت المطربة جنات على المشاركة في وداع الملحن الكبير محمد رحيم، والتي تُقام الآن في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وظهرت وملامح الحزن تسيطر عليها.

كما شهدت الجنازة تواجد عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: المطرب حلمي عبدالباقي، الفنانة هند عاكف، المطرب محمد حماقي، الملحن عزيز الشافعي، نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، الفنانة لقاء سويدان، المنشد محمود التهامي.

الجثمان وصل قبل صلاة الظهر إلى المسجد، وظهرت أسرته منهارة من البكاء، وحرص مشيعو الجنازة من الأصدقاء والأقارب على مواساتهم.

رحيم الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات، أعلنت أرملته مدربة الأسود أنوسة كوتة، موعد ومكان تشييع الجنازة عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، وذلك بعد تأجيلها أكثر من مرة.

وكان شقيق الفنان الراحل أكد في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن الطب الشرعي حسم بشكل نهائي سبب الوفاة، بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية، إذ تبين أن الوفاة حدثت صباح السبت نتيجة سكتة دماغية، مشددا على عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.

جنازة محمد رحيم محمد رحيم جنات مسجد الشرطة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور| مصطفى قمر وحسن الشافعي يشاركان في تشييع جنازة محمد رحيم

إعلان

إعلان

أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة
صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية