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بالصور| وصول مصطفى كامل ومحمود التهامي ولقاء سويدان جنازة محمد رحيم

11:58 ص الأحد 24 نوفمبر 2024
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كتبت- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على التواجد في جنازة الملحن الكبير محمد رحيم، والتي تُقام في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بعد صلاة ظهر اليوم الأحد 24 نوفمبر.

ومن بين الحضور: الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، الفنانة لقاء سويدان، المنشد محمود التهامي.

وكان الجثمان وصل قبل قليل إلى المسجد، وظهرت أسرته منهارة من البكاء، وحرص مشيعو الجنازة من الأصدقاء والأقارب على مواساتهم.

رحيم الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات، أعلنت أرملته مدربة الأسود أنوسة كوتة، موعد ومكان تشييع الجنازة عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، وذلك بعد تأجيلها أكثر من مرة.

وكان شقيق الفنان الراحل أكد في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن الطب الشرعي حسم بشكل نهائي سبب الوفاة، بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية، إذ تبين أن الوفاة حدثت صباح السبت نتيجة سكتة دماغية، مشددا على عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.

جنازة محمد رحيم محمد رحيم مصطفى كامل محمود التهامي لقاء سويدان
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