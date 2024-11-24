لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالصور| انهيار أسرة محمد رحيم من البكاء لحظة وصول الجثمان لمسجد الشرطة

11:55 ص الأحد 24 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جنازة محمد رحيم
  • عرض 9 صورة
    شقيق محمد رحيم في جنازته
  • عرض 9 صورة
    في جنازة محمد رحيم
  • عرض 9 صورة
    جنازة الملحن محمد رحيم
  • عرض 9 صورة
    من جنازة محمد رحيم
  • عرض 9 صورة
    من جنازة الملحن محمد رحيم
  • عرض 9 صورة
    وصول جثمان الملحن محمد رحيم
  • عرض 9 صورة
    جنازة محمد رحيم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

وصل قبل قليل جثمان الملحن محمد رحيم إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه، عقب صلاة ظهر اليوم الأحد 24 نوفمبر.

وانهارت أسرة الفنان الراحل من البكاء لحظة وصول الجثمان، وحرص مشيعو الجنازة من الأصدقاء والأقارب على مواساتهم.

رحيم الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات، أعلنت أرملته مدربة الأسود أنوسة كوتة، موعد ومكان تشييع الجنازة عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، وذلك بعد تأجيلها أكثر من مرة.

وكان شقيق الفنان الراحل أكد في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن الطب الشرعي حسم بشكل نهائي سبب الوفاة، بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية، إذ تبين أن الوفاة حدثت صباح السبت نتيجة سكتة دماغية، مشددا على عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة

محمد رحيم مسجد الشرطة الشيخ زايد جنازة محمد رحيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية