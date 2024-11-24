بالصور| انهيار أسرة محمد رحيم من البكاء لحظة وصول الجثمان لمسجد الشرطة

كتبت- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

وصل قبل قليل جثمان الملحن محمد رحيم إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه، عقب صلاة ظهر اليوم الأحد 24 نوفمبر.

وانهارت أسرة الفنان الراحل من البكاء لحظة وصول الجثمان، وحرص مشيعو الجنازة من الأصدقاء والأقارب على مواساتهم.

رحيم الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات، أعلنت أرملته مدربة الأسود أنوسة كوتة، موعد ومكان تشييع الجنازة عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، وذلك بعد تأجيلها أكثر من مرة.

وكان شقيق الفنان الراحل أكد في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن الطب الشرعي حسم بشكل نهائي سبب الوفاة، بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية، إذ تبين أن الوفاة حدثت صباح السبت نتيجة سكتة دماغية، مشددا على عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة