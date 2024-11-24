"وداعًا رحيم القلب".. مجدي الجلاد ناعيا محمد رحيم:"ساهم في تشكيل وجدان كل الأجيال"

القاهرة - مصراوي:

نعى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم "مصراوي، يلا كورة الكونسلتو، شيفت"، الملحن الراحل محمد رحيم الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.

وكتب "الجلاد" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وداعاً.. رحيم القلب".

وأضاف الجلاد: "كان موسيقاراً وفناناً مُبدعاً.. لكن الأهم أنه كان إنساناً حقيقياً.. راجل طيب ومحترم وشهم وفي حاله.. إنه الأخ والصديق محمد رحيم.. صاحب أجمل وأرق الألحان لكبار المطربين والمطربات.. أنغامه الرومانسية والرقيقة تعكس سمات شخصيته.. إنها الأنغام التي أسهمت بقوة في تشكيل وجدان كل الأجيال.

واختتم الجلاد: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم تغمد فقيد مصر والعرب الملحن والموسيقار الكبير محمد رحيم برحمتك الواسعة ومغفرتك، وأنعم ذويه الصبر والسلوان".

وأعلنت أنوسة كوتة زوجة الملحن الراحل محمد رحيم عن موعد ومكان تشييع جنازته للمرة الثالثة، إذ من المقرر أن تخرج جنازته ظهر الأحد 24 نوفمبر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

توفي الملحن محمد رحيم عن عمر يناهز 45 عامًا، بعد تعرضه لعدة أزمات صحية خلال الفترة الماضية.



