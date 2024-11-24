رانيا يوسف بختام "القاهرة السينمائي" وريهام أيمن مع زوجها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

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12 صورة لنجوم الفن في جنازة والدة مي عزالدين

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورا جديدة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، واستعاد خلالها حضوره فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

جيهان الشماشرجي

خضعت الفنانة جيهان الشماشرجي، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أنيق حاز على إعجاب متابعيها.

دعاء حكم

نشرت الفنانة دعاء حكم صورة لها من حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر حسابها على "إنستجرام".

دوللي شاهين

نشرت الفنانة دوللي شاهين صورا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت وهي تستمتع بوقتها بإطلالة صيفية.

راندا عبدالسلام

نشرت الفنانة راندا عبدالسلام، صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال لاقت إعجاب متابعيها.

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت مع زوجها الفنان شريف رمزي بأحد الأماكن العامة.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورا جديدة لشخصيتها من أحداث مسلسل "نقطة سودة"، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

نور إيهاب

نشرت الفنانة الشابة نور إيهاب، صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة حازت على إعجاب متابعيها.

هاجر السراج

خضعت الفنانة هاجر السراج، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أنيق حاز على إعجاب متابعيها.