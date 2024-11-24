مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي يعلن عن أفلام دورته الـ17

القاهرة- مصراوي:

أعلن مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي في دورته السابعة عشر التي تقام في الفترة من ٢٨ نوفمبر حتى الـ ٧ من ديسمبر المقبل، عن برنامجه هذا العام والذي يحتوي على أربعين فيلماً ضمن ٥ أقسام، هي:

قسم الأرض

وهو القسم الذي يعرض الأفلام التي تتحدث عن أبطال مُقيّدين بالأعراف الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية أو الديناميكيات العائلية، ويظهر أبطالها متجذرين بقوة في الأرض ويصارعون الظروف المفروضة عليهم، وهي: (آرماند، الفتاة ذات الابرة، الاحتضار، الفلاحون، محبب للنفس، عصفور في المدخنة، عند السقوط، أضواء صغيرة، توكسيك).

قسم الهواء

ويشاهد حضور البانوراما في هذا القسم أبطال رافضين التجذر، يطوفوا في الهواء وتتوق أنفسهم إلى أن يصبحوا في مكان آخر أو يصبحوا أشخاص آخرين.

ويضم هذا القسم أفلام (بيرد، جزيرة نيت، الطاووس، سلام عليك يا ماريا، التخطي، أماني النجوم، إذا يوماً صار الأمر غريباً).

قسم أفلام الماء

نجد الأبطال يبحرون بين تيارات الزمن، ويصارعون من أجل الحفاظ على الماضي أو حماية المستقبل.

ونشاهد في هذا القسم أفلام (داهومي - العودة، بريدية من المدينة الفاضلة، فرصة كهرومائية، ثماني بطاقات، تدفق، جولي تلتزم الصمت، كان ياما كان في إحدى الغابات، صمت المنطق، الكوكب ب، الموسيقى التصويرية للانقلاب، عندما ينبثق النور).

قسم النار

أفلام هذا القسم ترينا البطل مسكونًا بشعلة داخلية، يبحث عن الانتقام أو الخلاص.

وتضم أفلام (الأشباح، الأرض المحروقة، رسائل صقلية، أبناء، الكونت دي مونت كريستو، حمام الشيطان، العودة، الحجرة المجاورة، سكون الريح).

كما تضم البانوراما هذا العام في برنامجها الخاص مجموعة من الأفلام قصيرة لليوس كاراكس الذي تنوع في أفلامه فيخرج فيلمًا ويقوم ببطولة الآخر، ويعرض له في البرنامج فيلمي (أسطورة مدينة وليس أنا).

يُقام مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية. ينظمه كل من سينما زاوية وأفلام مصر العالمية، تحت رعاية المركز القومي.