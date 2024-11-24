كيف رد محمد ممدوح على مطالبة أحمد حلمي بتكريمه في "القاهرة السينمائي"؟

كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان محمد ممدوح الشكر والتحية، للفنان أحمد حلمي بعد مطالبته إدارة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته العام المقبل، بتكريم الفنان محمد ممدوح .

ونشر محمد ممدوح مقطع فيديو من حديث حلمي عنه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "دي شهادة كبيرة أوي يا أستاذ يا كبير يا فنان يا محترم، كون ان حد زي أحمد حلمي اللي أنا كنت دايمًا بتعلم منه يقول عني كده ده تكريم ليا في حد ذاته".

وبسؤال الفنان أحمد حلمي في ختام القاهرة السينمائي عن من يحب أن يتم تكريمه في الدورة المقبلة قال: "أحب الجداد يتكرموا، مش لازم يكون عنده أفلام كتير عملها، أحب أكرم محمد ممدوح لأنه موهبة كبيرة، طبعًا مع الاحترام لكل زمايلي لكن حاسس أن تايسون لازم يتكرم السنة الجاية".

يذكر أن الفنان محمد ممدوح يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "روكي الغلابة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، وفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة".

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