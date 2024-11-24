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حدث بالفن| وفاة محمد رحيم وويجز ينتقد رامي صبري وجنازة والدة مي عز الدين

12:02 ص الأحد 24 نوفمبر 2024
حدث بالفن| وفاة محمد رحيم وويجز ينتقد رامي صبري وجنازة والدة مي عز الدين

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كتب- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الملحن محمد رحيم، تامر حسني يشارك في تشييع جنازة والدة مي عزالدين، أبرز الغائبين عن دراما رمضان 2025، مفيدة شيحة توجه رسالة لـ حسين فهمي بعد وفاة والدتها، ويجز ينتقد تصريحات رامي صبري، موعد ومكان جنازة محمد رحيم، مصطفى كامل وعصام كاريكا في عزاء الراحل عادل الفار، وغيرها من الأخبار.

مفيدة شيحة مي عز الدين محمد رحيم دراما رمضان رامي صبري محمد إمام ويجز

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