"له فضل بعد الله عليّ".. مشاري العفاسي ينعى الملحن محمد رحيم

كتب- مروان الطيب:

نعى الإمام والمنشد مشاري العفاسي، الفنان والملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات وسط صدمة الوسط الفني.

وكتب مشاري عبر حسابه الرسمي على "X": "إنا لله وإنا إليه راجعون، حزنت كثيرًا لوفاة أخي العزيز محمد رحيم، كان له بصمة وفضل بعد الله عليّ في تلحينه نشيدة يا رايحين على مصر، مين يبعت سلامي في كلمتين، يا أهل الله، مشتاق لناسها الطيبين، ودي يا ما فيها مخلصين".

وأنهى تعليقه قائلا: "كان يحب قصيدة ليس الغريب ويبكي متأثرًا بمعانيها الصادقة رحمه الله".

وأعلنت أنوسة كوتة زوجة الملحن الراحل محمد رحيم عن موعد ومكان تشييع جنازته للمرة الثالثة، إذ من المقرر أن تخرج جنازته ظهر الأحد 24 نوفمبر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

يذكر أن، الملحن محمد رحيم وافته المنية عن عمر يناهز 45 عامًا، بعد تعرضه لعدة أزمات صحية خلال الفترة الماضية.







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