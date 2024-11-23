خالد يوسف يكشف كواليس تلقيه تهديدا بحرق مكتبه وتحطيم محتوياته الخارجية

كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج خالد يوسف، عن كواليس تلقيه تهديدا بإشعال النيران في مكتبه من شخص ترك له رسالة وحطم بعض محتويات المكتب الخارجية.

ونشر خالد يوسف عبر حسابه على "فيسبوك" صورة ضوئية لنص الرسالة التي تلقاها، وقام بتوجيه الشكر لوزارة الداخلية، وعلق: "شكرًا لوزارة الداخلية، وتوضيح للخبر المنشور عن اقتحام مكتبي وتكسير بعض محتوياته الخارجية ونظرًا للرسائل الكثيرة سواء من الأصدقاء أو الإعلام فقد وجب التوضيح".

واستكمل: "بالفعل، أتى شخص مجهول لي وللعاملين معي، إلى مكتبي وكان المكتب مغلقًا ولا يوجد أحد بداخله وقام بتكسير أفيش فيلم وتمزيقه وكذا قام بتكسير بعض أواني الزرع الموجودة في مدخل المكتب وترك من فتحة في باب المكتب رسالة لي يقول فيها إنه قام بتكسير وإتلاف هذه الأشياء من أجل أن انتبه لرسالته، وملخصها أنه يريدني أن أصنع فيلم عن فلسطين، وهذا الفيلم هو الذي سيحررها من العدو الإسرائيلي، وهايكسب تلاتة مليار جنيه، وهذا الفيلم من تأليفه وتمثيله وسوف يشترك معه نخبة من النجوم الكبار".

وأضاف: "وكتب أسماء كل نجوم مصر من أول عادل إمام إلى أصغر نجم، وكتب في رسالته إذ لم أقابله في غضون ثلاثة أيام سوف يقوم بإشعال النار في المكتب، وترك في الرسالة صورة بطاقته الحقيقية ورقم تليفونه الحقيقي، فور إبلاغي وزارة الداخلية وفي ثانية إلا ربع بالتعبير الدارج، تحركت قوات الشرطة وتم القبض على الشخص وتم التحقيق معه وعرض على النيابة التي حبسته أربعة أيام على ذمة التحقيق".

جدير بالذكر أن المخرج خالد يوسف حرص على التواجد في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45 الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية مساء يوم الجمعة 22 نوفمبر.



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