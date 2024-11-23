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أبو الليف وإحسان ترك وحلمي عبدالباقي في عزاء الراحل عادل الفار

10:18 م السبت 23 نوفمبر 2024

أبو الليف يقدم واجب العزاء - أرشيفية

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كتب- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الوسط الغنائي على تقديم واجب العزاء في الراحل عادل الفار، وتواجدوا مساء اليوم السبت في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكان من أبرز الحضور الفنان ونقيب المهن الموسيقية، مصطفى كامل، إلى جانب عدد من أعضاء النقابة، والفنان عصام كاريكا، الفنان حلمي عبدالباقي، الفنان مجدي فكري، الفنان محمد الصاوي، الفنان أبو الليف، والفنان إحسان ترك.

وتم تشييع جنازة الراحل عادل الفار أمس الجمعة، من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، وسط غياب نجوم الفن.

رحل الفنان عادل الفار، عن عالمنا مساء الخميس 21 نوفمبر، بعد صراع مع المرض.

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مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عادل الفار مسجد الحامدية الشاذلية أبو الليف
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