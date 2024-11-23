شقيق محمد رحيم يكشف لمصراوي تفاصيل وفاته ورأي الطب الشرعي

كتب- محمد عمارة:

أعلن خالد رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، تشييع جنازة شقيقة، غدًا الأحد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.

وأضاف "خالد"، في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن شاء الله سنتسلم جثمان أخي من المشرحة غدًا لتشييعه من مسجد الشرطة كما كان مقررًا".

وكشف خالد في تصريحاته لمصراوي، أن الطب الشرعي حسم بشكل نهائي سبب وفاة أخي بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية، حيث تبين أن الوفاة حدثت صباح السبت نتيجة "سكتة قلبية".



وأكد شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، أنه لا صحة بشأن وجود أي شبهات جنائية في الوفاة، مشيرًا إلى أن شقيقه أجرى منذ نحو شهرين عملية قسطرة في القلب وتركيب دعامة.

واختتم خالد رحيم تصريحاته لمصراوي:"أن شقيقه كان يعاني من أمراض السكر والضغط وهو ما يعني أن الوفاه طبيعية".

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".