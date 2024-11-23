"تشريح الجثة وحقيقة وجود شبهة جنائية".. تفاصيل وفاة محمد رحيم بعد إعلان موعد ثالث للجنازة

كتب- مروان الطيب:

أثار تأجيل تشييع جنازة الملحن الكبير محمد رحيم أكثر من مرة، تساؤلات الجمهور ومحبيه، حول السبب، خاصة مع تردد أنباء عن وجود شبهة جنائية وأن الوفاة لم تكن طبيعية، وبعد تحديد مكان وموعد تشييع الجنازة للمرة الثالثة، ننشر تفاصيل ما حدث خلال الساعات الماضية..

وفوجئ جمهور ومحبو الملحن الراحل محمد رحيم، أن جهات التحقيق، قررت نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ملابسات الوفاة، وأكد مصدر مطلع أن شقيق الملحن والذي يدعى "طاهر" طلب تشريح الجثمان وأنه يشك في طبيعة الوفاة، وأفاد أنه لاحظ بعض الكدمات على جسده ونزيف من الأنف. وحرر محضرا في قسم شرطة الهرم، بعد خروج تقرير مفتش الصحة وإقراره بوجود كدمات في جسد الملحن الراحل عقب الكشف المبدئي عليه.

وتعرض الفنان والملحن محمد رحيم لذبحة صدرية دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتركيب دعامات وإجراء عملية قسطرة في القلب، وبعد خروجه من المستشفى حرص على طمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب: "بطمنكم عليا والحمد لله، أجريت عملية بسيطة (قسطرة)، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله".

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الغنائي على نعي الملحن محمد رحيم، منهم: الفنان تامر حسني، الشاعر تامر حسين، الفنان أكرم حسني، الفنان حميد الشاعري، الفنانة شيرين عبدالوهاب، الفنانة إليسا، الفنان أحمد سعد، الفنانة لطيفة، الفنانة بشرى، الفنان مصطفى قمر.

رحل الملحن محمد رحيم عن عالمنا قبل ساعات، عن عمر يناهز 45 عامًا بعد تعرضه لعدد من الأزمات الصحية خلال الفترة الماضية، ومن المقرر تشييع جنازته غدا الأحد 24 نوفمبر بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة في 6 أكتوبر.

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