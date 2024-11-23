مصطفى كامل وعصام كاريكا في عزاء الراحل عادل الفار

كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل عادل الفار، الذي أقيم مساء اليوم السبت بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين، وبرفقته عدد من أعضاء النقابة وهم عاطف إمام، علاء سلامة، ومنصور هندي.

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني والغنائي على الحضور وتقديم واجب العزاء، وبينهم: الفنان عصام كاريكا، الفنان مجدي فكري، والفنان محمد الصاوي.

وتم تشييع جنازة الراحل عادل الفار أمس الجمعة، من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، وسط غياب نجوم الفن.

رحل الفنان عادل الفار، عن عالمنا مساء الخميس 21 نوفمبر، بعد صراع مع المرض.

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