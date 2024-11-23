بعد تأجيلها أكثر من مرة.. تعرف على موعد ومكان جنازة محمد رحيم

كتبت- منى الموجي:

أعلنت أنوسة كوتة، مدربة الأسود وزوجة الملحن الكبير الراحل محمد رحيم، عن موعد ومكان تشييع جنازته، بعد تأجيلها أكثر من مرة.

وكتبت أنوسة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم. يوم الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر بعد صلاة الظهر صلاة الجنازة غدا في مسجد الشرطة ٦ أكتوبر.. الموسيقار/ محمد رحيم أنا بحبك".

كان مصدر مقرب من أسرة الملحن الراحل محمد رحيم، كشف عن تأجيل تشييع الجنازة للمرة الثانية، والتي كان مقررا لها عصر اليوم السبت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ "مصراوي": "تم الاستقرار على تأجيل موعد تشييع جنازة الراحل محمد رحيم لحين الانتهاء من كافة الإجراءات".

ورحل رحيم عن عالمنا قبل ساعات، وأعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه".