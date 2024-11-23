ويجز ينتقد تصريحات رامي صبري: "أنت مش رقم 2.. أنت رقم 19 وبعيد أوي"

كتب- مروان الطيب:

انتقد مطرب الراب ويجز، تصريح الفنان رامي صبري بشأن من هم أهم نجوم الغناء في مصر، إذ أكد الأخير أن اسمه يأتي في قائمة أهم 5 نجوم في مصر، وأن أهم 5 مغنيين في مصر، هم: عمرو دياب وتامر حسني وحماقي ورامي صبري وقال على حد قوله: "مفيش حد تاني".

وخرج ويجز عن صمته بمقطع فيديو نشره على خاصية القصص القصيرة، عبر حسابه على "إنستجرام"، وهاجم رامي صبري قائلا: "هتكلم على فنان فاكر إنه عنده صلاحية يطلع يتكلم على أي حد، والناس تسمع وتسكت يعني، الفنان ده اسمه رامي، رامي ده بقى كل ما يقعد 4 أو 5 شهور يزهق يطلع يقعد يتكلم في التليفزيون على بتوع الراب والهيب هوب وكده".

واستكمل: "هتتكلم امتى عن فنك ومجالك، أنا شايف إنك مابتفهمش حاجة في الراب ولا بتفهم الكلام بتاعه، أو زي ما انت قولت قبل كده، ومش هتعرف تعمله، وأنا راجل مثلا لو لقيت واحد بيعرف يسوق عجلة وأنا مبعرفش بحترمه، ليه عشان هو عمل حاجة أكيد غير اللي أنا عملتها، اشتغل على نفسه في حاجة أنا مشتغلتش على نفسي فيها، وانت مبتقدرش الفنانين دول وشايفهم كده بيحاولوا يوصلوا لليفل انت فيه في حين انهم معديينك، أنت مش رقم 2 انت يا رامي انت رقم 19، أنت بعيد أوي".

وتحدث الفنان رامي صبري خلال وجوده ضيفًا على برنامج "حبر سري" تقديم أسما إبراهيم ويعرض على قناة "القاهرة والناس"، عن المهرجانات ومطربي الراب، وقال: "المهرجان مش بيتغنا، حلو والناس بتحبه وأنا ساعات بسمعه، بس مش هو ده اللون اللي ممكن أغنيه".

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