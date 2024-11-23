"ترك بصمة واضحة في عالم الموسيقى".. شيرين عبدالوهاب تنعى الملحن محمد رحيم

كتب- مروان الطيب:

نعت الفنانة شيرين عبدالوهاب، الفنان والملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 45 عامًا بعد تعرضه لعدد من الأزمات الصحية خلال الفترة الماضية.

ونشرت شيرين صورة جمعتها بالملحن الراحل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" ونعته قائلة: "رحيل الملحن محمد رحيم صدمة كبيرة لنا جميعًا، فقدنا ملحنًا موهوبًا ترك بصمة واضحة في عالم الموسيقى، رحمك الله يا محمد رحيم ونسأل الله أن يلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان".

وقدم الراحل محمد رحيم، والفنانة شيرين عبدالوهاب العديد من الأغاني الناجحة كان أبرزها أغنية "مشاعر"، التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت طرحها.

وكشف مصدر مقرب من أسرة الملحن الراحل محمد رحيم، عن تأجيل تشييع الجنازة للمرة الثانية، بعدما كان من المقرر إقامتها عصر اليوم السبت بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، وقال المصدر في تصريح خاص لـ "مصراوي": "تم الاستقرار على تأجيل موعد تشييع جنازة الراحل محمد رحيم لحين الانتهاء من كافة الإجراءات".

وكان الفنان تامر حسني، أعلن عن تأجيل تشييع جنازة الملحن محمد رحيم، عبر"ستوري" حسابه على إنستجرام، قائلا: "تم تأجيل صلاة جنازة الفنان محمد رحيم ..صلاة الجنازة ليست اليوم، وسيعلن عن موعدها أخوه الأستاذ طاهر رحيم".

ورحل الملحن محمد رحيم، قبل ساعات، وأعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه".





اقرأ أيضا:

تعاون معه في ألبوماته.. عمرو دياب ينعى الملحن محمد رحيم

أخرهم "الكينج" لمحمد إمام.. تعرف على أبرز الغائبين عن دراما رمضان 2025