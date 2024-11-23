"أخدتك قدوة".. مفيدة شيحة توجه رسالة لـ حسين فهمي بعد وفاة والدتها

كتب- مروان الطيب:

وجهت الإعلامية مفيدة شيحة، رسالة للفنان الكبير حسين فهمي، وذلك في أول ظهور إعلامي لها عقب وفاة والدتها، عبر برنامج "الستات"، المعروض على قناة "النهار".

وأطلت مفيدة شيحة على جمهورها، وقالت إن حديث الفنان حسين فهمي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أثر فيها، وكان حول أن الحياة يجب أن تستمر على الرغم من فراق الأحباب وذلك عقب وفاة شقيقه الفنان مصطفى فهمي.

وقالت مفيدة شيحة: "لما شفت الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، نزل بعد أيام قليلة من وفاة شقيقه قلت إزاي قدر يعمل كده؟، بس اخدته مثل لأن أنا كمان فقدت أمي وده مش معناه أن الدنيا هتقف وهقصر في مسؤولياتي، هو كان نموذج رائع للشخص المسؤول اللي مينفعش يستسلم لحزنه، وبعترف إني أخدته قدوة".

وخصص الفنان الكبير حسين فهمي فقرة للراحلين من نجوم وصناع الفن الذين غادروا عن عالمنا الشهور الماضية، وذلك بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحدث متأثرًا عن أن الواجب والمسؤولية يجعلان الإنسان يبدو متماسكًا رغم أنه لا يتجاوز أحزانه، ولكن يقوم الإنسان بتقديم واجبه في أكثر الأوقات حزنًا.

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