"ربنا يرحمك يا أحلى ملاك".. ابنة الراحل محمد رحيم تودعه برسالة مؤثرة

كتب- مروان الطيب:

ودعت هارتي ابنة الملحن الراحل محمد رحيم، والدها برسالة مؤثرة بعدما رحل عن عالمنا قبل ساعات، بعد تعرضه لعدد من الأزمات الصحية خلال الفترة الماضية، وسط صدمة الوسط الفني .

ونشرت هارتي صورة رفقة والدها من فترة الطفولة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وكتبت: "يا أول حب في حياتي، ربنا يرحمك يا أحلى ملاك".

كما نشرت مقطع فيديو له من الاحتفال بعيد ميلاده وسط حضور عدد من الأصدقاء المقربين وعلقت: "أنت الجمال كله وكل حاجة حلوة يا بابا، يا أطيب وأحن قلب وأعظم فنان جيلك، بحبك وفخورة إني شبهك وحتة منك، أنا وماس موجودين عشان نكمل تاريخك، بابايا وروحي ونور عيني والروح اللي بعيش ليها أنت وماما، أنت أجمل إنسان اتخلق".

واستكملت: "أنا هعيش بيك طول حياتي وأوعدك اني هخليك فخور بيا يا بابا، أنا حتة منك وهفضل على طول عمري حتة منك يا ملاك، ومهما اتكلموا عنك مش هيقدروا يوصفوك، أنت الحب، أنت الأمان، أنت الدفا وحنان قلوب البشرية، أنا حاسة بيك معايا في كل لحظة، يا قمر منور حياتي يا بابا، بحبك بحبك بحبك يا حبي وقلبي".

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الغنائي على نعي الملحن محمد رحيم، منهم الفنان تامر حسني، الشاعر تامر حسين، الفنان أكرم حسني، الفنان حميد الشاعري.

وتعرض الفنان والملحن محمد رحيم لذبحة صدرية دخل على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتركيب دعامات وإجراء عملية قسطرة في القلب، وبعد خروجه من المستشفى حرص على طمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب: "بطمنكم عليا والحمد لله، أجريت عملية بسيطة (قسطرة)، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله".

محمد رحيم، ملحن ومغني مصري، درس في كلية التربية الموسيقية، كانت بداية مسيرته الفنية عندما تعرف على الفنان حميد الشاعري في ندوة بالكلية وذهب معه للأستوديو، بحضور الفنان عمرو دياب، ليطلق معه أولى أغنياته بعنوان "وغلاوتك"، لتحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا، ويلفت الأنظار لموهبته الكبيرة في التلحين.

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