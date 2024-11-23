أصالة تودع محمد رحيم: "معك كان أحلى وأهم أعمال"

كتب- هاني صابر:

ودعت الفنانة أصالة نصري، الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 نوفمبر 2024.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على "إكس": "يا حبيبي يا رحيم يا صديقي وأخي ومعك كان اللي أحلى وأهم أعمال عملتهم بمنتهى الأمانة بموهبة فذّة.. الله يرحمك يا رحيم، الله يكون بعون أهلك ويصبرنا جميعا على فراقك.. الله معك وهو أرحم الراحمين".

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح اليوم السبت، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

وكان الفنان الراحل قد طرح مؤخرًا أغنية "بنت اللذينة"التي كتبها ولحنها ووزعها بنفسه، وذلك عبر قناته على "يوتيوب".