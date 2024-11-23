تعاون معه في ألبوماته.. عمرو دياب ينعى الملحن محمد رحيم

كتب- هاني صابر:

نعى الفنان الكبير عمرو دياب، الملحن محمد رحيم، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ45 عامًا.

وكتب عمرو، عبر حسابه على "فيسبوك": "أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم. خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

في سياق متصل، أعلنت أسرة الملحن الراحل محمد رحيم، عن إقامة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة في أكتوبر.

يذكر أن، محمد رحيم تعاون مع عمرو دياب في ألبوم "عودوني" عام 1998 من خلال أغنية "وغلاوتك" وكانت أول ألحانه بعمر التاسعة عشر، وكذلك ألبوم "أكتر واحد" عام 2001 باللحن الشهير "حبيبي ولا على باله" حيث كان لم يبلغ الثانية والعشرين.