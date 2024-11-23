"كانت ست جميلة".. إنجي علاء تنعى والدة مي عزالدين

كتب- هاني صابر:

نعت المؤلفة إنجي علاء، والدة الفنانة مي عزالدين التي رحلت عن عالمنا مساء الجمعة بعد صراع مع المرض.

وكتبت إنجي، عبر حسابها على فيسبوك: "البقاء لله في وفاة والدة الفنانة مي عزالدين.. كانت ست جميلة جدا ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر مي وحبايبها على فراقها، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت مي عز الدين، قد طلبت من محبيها في وقت سابق الدعاء لوالدتها التي تعاني من أزمة صحية، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام" وكتبت: "أرجو الدعاء لأمي بالشفاء".

وجاءت مطالبة مي عزالدين، بعد حوالي عام من كشفها معاناة والدتها من أزمة صحية، وخضوعها للغسيل الكلوي.

النجمة مي عز الدين، شاركت في رمضان 2023، ببطولة مسلسل "سوق الكانتو" مع النجم أمير كرارة وعدد كبير من نجوم الفن، بينهم: فتحي عبدالوهاب، محمود البزاوي، محمد عبدالعظيم، ثراء جبيل، سلوى عثمان، إخراج حسين المنباوي، سيناريو وحوار هاني سرحان، ودارت أحداثه في زمن غير معاصر.

وظهرت مي في رمضان 2024 كضيفة شرف بمسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام، والذي عُرض على قناة MBC مصر.