12 صورة لنجوم الفن في جنازة والدة مي عزالدين

"لم يجد أحدا"..أيمن بهجت قمر يغادر مسجد الشرطة دون توديع محمد رحيم

كتب- هاني صابر:

تصوير - هاني رجب:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور جنازة والدة الفنانة مي عزالدين، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأخيرة من مساء الجمعة 22 نوفمبر 2024.

وكان من بين النجوم الذين شيعوا جنازة والدة مي عزالدين كل من تامر حسني وهنادي مهنا ورنا رئيس وأحمد عصام .

وكانت مي عز الدين، قد طلبت من محبيها في وقت سابق الدعاء لوالدتها التي تعاني من أزمة صحية، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام" وكتبت: "أرجو الدعاء لأمي بالشفاء".

وجاءت مطالبة مي عزالدين، بعد حوالي عام من كشفها معاناة والدتها من أزمة صحية، وخضوعها للغسيل الكلوي.

النجمة مي عز الدين، شاركت في رمضان 2023، ببطولة مسلسل "سوق الكانتو" مع النجم أمير كرارة وعدد كبير من نجوم الفن، بينهم: فتحي عبدالوهاب، محمود البزاوي، محمد عبدالعظيم، ثراء جبيل، سلوى عثمان، إخراج حسين المنباوي، سيناريو وحوار هاني سرحان، ودارت أحداثه في زمن غير معاصر.

وظهرت مي في رمضان 2024 كضيفة شرف بمسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام، والذي عُرض على قناة MBC مصر.