"لم يجد أحدا"..أيمن بهجت قمر يغادر مسجد الشرطة دون توديع محمد رحيم

كتب- هاني صابر:

تصوير- إسلام فاروق:

غادر الشاعر أيمن بهجت قمر، منذ قليل، مسجد الشرطة بالشيخ زايد دون توديع الملحن محمد رحيم بسبب تأجيل أسرة الراحل لجنازته للمرة الثانية.

ووصل "أيمن"، منذ قليل للمسجد، للمشاركة في تشييع جنازة الملحن محمد رحيم، إلا أنه لم يجد أحدا بالمكان ليغادره مرة أخرى.

وأعلن مصدر مقرب من أسرة الراحل لـ"مصراوي"، عن تأجيل الجنازة للمرة الثانية رغم تأكيد زوجة الراحل.

وكانت مدربة الأسود أنوسة كوتة، قد أعلنت في وقت سابق عن تشييع جنازة زوجها الملحن محمد رحيم بعد تأجيله للمرة الأولى.

وكتبت أنوسة، عبر حسابها على فيسبوك: "صلاة الجنازة بعد العصر بمسجد الشرطة أكتوبر.. على حبيبي ونور عيني .. هعيش إزاي من بعدك".

وعادت أنوسة كوتة، لتحذف تدوينة موعد جنازة زوجها الراحل بعد ساعات من الإعلان عنه.

وكان الفنان تامر حسني، قد أعلن عن تأجيل تشييع جنازة الملحن محمد رحيم، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، قائلا: "تم تأجيل صلاة جنازة الفنان محمد رحيم ..صلاة الجنازة ليست اليوم، وسيعلن عن موعدها أخوه الأستاذ طاهر رحيم".

فيما كتب طاهر رحيم شقيق الملحن محمد رحيم عبر حسابه على فيسبوك: "تم تأجيل صلاة جنازة الموسيقار محمد رحيم لحين إشعار آخر".

حقيقة وجود شبهة جنائية في وفاة محمد رحيم

وحسم مصدر أمني الجدل حول وجود شبهة جنائية في وفاة الملحن محمد رحيم داخل منزله بالهرم غرب الجيزة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن شقيق الملحن، البالغ من العمر 45 عامًا، اشتبه في وفاته لوجود كدمات وجروح في ساقه وفمه، فحرر محضرًا بالواقعة.

وأكد المصدر أن فريق البحث الذي شكله اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، قام بمعاينة الشقة محل البلاغ دون العثور على آثار عنف بمداخلها ومخارجها، فضلاً عن تفريغ كاميرات المراقبة التي لم ترصد تردد أي شخص على المنزل بالتزامن مع الوفاة.

وأضاف، أن المعاينة والتحريات خلصت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الإصابات المثبتة في تقرير مفتش الصحة ليست نتيجة اعتداء، مرجحًا أن تكون ناتجة عن حالته المرضية، خاصة أنه كان يعاني منذ أشهر من أزمات صحية استدعت دخوله العناية المركزة.

وفاة محمد رحيم

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح اليوم السبت، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

وكان الفنان الراحل قد طرح مؤخرًا أغنية "بنت اللذينة"التي كتبها ولحنها ووزعها بنفسه، وذلك عبر قناته على "يوتيوب".