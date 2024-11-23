"أحلى وأحن وأعظم الأمهات" رنا رئيس وهاجر الشرنوبي تنعيان والدة مي عزالدين

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانتان رنا رئيس وهاجر الشرنوبي، والدة الفنانة مي عزالدين التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأخيرة من مساء الجمعة 22 نوفمبر 2024.

رنا رئيس

وكتبت الفنانة رنا رئيس، عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. من أحلى وأحن وأعظم الأمهات، ربنا يرحمك يا مها يا احلى قلب، لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمك يا مها".

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هاجر الشرنوبي

كتبت الفنانة هاجر الشرنوبي، عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، إنتقلت إلى رحمة الله طنط مها والدة مي عزالدين، كانت ست جميلة أوي هانم من هوانم الزمن الجميل، طيبة وحنية وجمال قلب مش موجودين، ربنا يرحمك طنط مها ويجعلك من أهل الجنة، ويربط على قلبك يا مي حبيبتي.. ربنا يصبرك علي قد الحب والتعلق، قلبي عندك

إدعولها يا جماعة من فضلكم".

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وكانت مي، قد طلبت من محبيها في وقت سابق الدعاء لوالدتها التي تعاني من أزمة صحية، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام" وكتبت: "أرجو الدعاء لأمي بالشفاء".

وجاءت مطالبة مي عزالدين، بعد حوالي عام من كشفها معاناة والدتها من أزمة صحية، وخضوعها للغسيل الكلوي.

النجمة مي عز الدين، شاركت في رمضان 2023، ببطولة مسلسل "سوق الكانتو" مع النجم أمير كرارة وعدد كبير من نجوم الفن، بينهم: فتحي عبدالوهاب، محمود البزاوي، محمد عبدالعظيم، ثراء جبيل، سلوى عثمان، إخراج حسين المنباوي، سيناريو وحوار هاني سرحان، ودارت أحداثه في زمن غير معاصر.

وظهرت مي في رمضان 2024 كضيفة شرف بمسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام، والذي عُرض على قناة MBC مصر.