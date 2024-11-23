إليسا تودع محمد رحيم: "صعبة عليا كتير أحكي بعد خبر خسارتك"

كتب- هاني صابر:

ودعت المطربة إليسا، الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بكلمات حزينة.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على "إكس": "صعبة عليا كتير أحكي بعد خبر خسارتك.. كنت صديقي والإنسان اللي بيخليني أبتسم بس شوف رسالة منه".

وتابعت: "شريك النجاح بمحطات كتيرة بمسيرتي ومسيرة كتار من زملائي، واللي عنده تاريخ".

وأضافت: "محمد رحيم ذكراه ما بتموت.. رح أشتقلك كتير يا صديقي وأفتقد لك بكل ألبوم عم أحضرله، الله يرحمك ويكون مثواك الجنة".

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح اليوم السبت، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

وكان الفنان الراحل قد طرح مؤخرًا أغنية "بنت اللذينة"التي كتبها ولحنها ووزعها بنفسه، وذلك عبر قناته على "يوتيوب".