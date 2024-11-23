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تامر حسني يشارك في تشييع جنازة والدة مي عزالدين بكنيسة الملاك ميخائيل

01:04 م السبت 23 نوفمبر 2024
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    تامر حسني في جنازة والدة مي عزالدين (3)
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كتب- هاني صابر:

حرص الفنان تامر حسني، منذ قليل، على المشاركة في تشييع جثمان والدة الفنانة مي عزالدين بكنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون.

ورحلت والدة الفنانة مي عزالدين، عن عالمنا في الساعات الأخيرة من مساء الجمعة 22 نوفمبر 2024.

وكانت مي، قد طلبت من محبيها في وقت سابق الدعاء لوالدتها التي تعاني من أزمة صحية، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام" وكتبت: "أرجو الدعاء لأمي بالشفاء".

وجاءت مطالبة مي عزالدين، بعد حوالي عام من كشفها معاناة والدتها من أزمة صحية، وخضوعها للغسيل الكلوي.

النجمة مي عز الدين، شاركت في رمضان 2023، ببطولة مسلسل "سوق الكانتو" مع النجم أمير كرارة وعدد كبير من نجوم الفن، بينهم: فتحي عبدالوهاب، محمود البزاوي، محمد عبدالعظيم، ثراء جبيل، سلوى عثمان، إخراج حسين المنباوي، سيناريو وحوار هاني سرحان، ودارت أحداثه في زمن غير معاصر.

وظهرت مي في رمضان 2024 كضيفة شرف بمسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام، والذي عُرض على قناة MBC مصر.

تامر حسني جنازة والدة مي عزالدين كنيسة الملاك ميخائيل مي عزالدين
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