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أول تعليق من "الموسيقيين" بشأن سبب تأجيل دفن الملحن محمد رحيم

12:57 م السبت 23 نوفمبر 2024
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    محمد رحيم
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    الفنان محمد رحيم
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    محمد رحيم
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    محمد رحيم في العناية المركزة
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    محمد رحيم
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كتب- هاني صابر:

ردت نقابة المهن الموسيقية على سبب تأجيل دفن الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 نوفمبر 2024.

وقال د. محمد عبدالله وكيل النقابة، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "لم تبلغنا أسرة الراحل حول سبب تأجيل دفن محمد رحيم حتى الآن".

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح اليوم السبت، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

وكان الفنان الراحل قد طرح مؤخرًا أغنية "بنت اللذينة"التي كتبها ولحنها ووزعها بنفسه، وذلك عبر قناته على "يوتيوب".


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