"لسه مكلماك ومتفقين على شغل".. لطيفة تنعى الملحن محمد رحيم

كتب- هاني صابر:

نعت المطربة لطيفة، الملحن الراحل محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 نوفمبر 2024.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على إنستجرام: "وجعت قلبي والله يا رحيم .. ده أنا لسه مكلماك ومتفقين على شغل .. ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويصبر كل محبينك على فراقك.. كنت فنان ومبدع وإنسان جميل وقلب حلو .. الله يرحمك".

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح اليوم السبت، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

وكان الفنان الراحل قد طرح مؤخرًا أغنية "بنت اللذينة"التي كتبها ولحنها ووزعها بنفسه، وذلك عبر قناته على "يوتيوب".