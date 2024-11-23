خالد سليم ينشر آخر فيديو للملحن محمد رحيم.. ويعلق: "أقابلك في الجنة يا حبيبي"

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان خالد سليم، عن آخر فيديو للملحن الراحل محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 نوفمبر 2024.

ونشر سليم، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كنت واحشني أوي .. وكان نفسي نقعد ونتكلم ونسمع أغاني ونغني سوا .. ونختار الهيد اللي جاي سوا..

بس أنت مشيت ..روح يا حبيبي ربنا عاوزك..ربنا ما يغلاش عليه حد.. أقابلك في الجنة يا حبيبي إن شاء الله".

وأضاف: "بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (1) ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ (2) ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (3) مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ (5) ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ (6) صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ (7)".

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح اليوم السبت،حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

وكان الفنان الراحل قد طرح مؤخرًا أغنية "بنت اللذينة"التي كتبها ولحنها ووزعها بنفسه، وذلك عبر قناته على "يوتيوب".