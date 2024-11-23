"أحد أهم ملحني مصر"..بشرى ومصطفى قمر ينعيان محمد رحيم

كتب- هاني صابر:

نعي المطرب مصطفى قمر، والفنانة بشرى، الملحن محمد رحيم الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 نوفمبر 2024.

وكتب قمر، عبر حسابه على إنستجرام: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي الى رحمة الله أخي الغالي الفنان محمد رحيم، ربنا يجعل مأواه الجنة ربنا يرحمك يا رحيم، أدعوله بالرحمة".

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فيما نعت الفنانة بشرى، الراحل محمد رحيم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وداعا محمد رحيم أحد أهم ملحني مصر الموهوبين في العصر الحديث.. هتوحشنا وشغلك هيوحشنا".

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ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح اليوم السبت،حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

وكان الفنان الراحل قد طرح مؤخرًا أغنية "بنت اللذينة"التي كتبها ولحنها ووزعها بنفسه، وذلك عبر قناته على "يوتيوب".