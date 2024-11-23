"والله ما مصدق".. تامر عاشور ينعى الملحن محمد رحيم

كتب- هاني صابر:

نعي المطرب تامر عاشور، الملحن محمد رحيم الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 نوفمبر.

وكتب تامر، عبر حسابه على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. والله ما مصدق وحزين حزن شديد جدا على فراق الأخ والصديق الفنان الكبير محمد رحيم.. ألم وصدمة كبيرة الحقيقة، يا رب يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح اليوم السبت،حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

وكان الفنان الراحل قد طرح مؤخرًا أغنية "بنت اللذينة"التي كتبها ولحنها ووزعها بنفسه، وذلك عبر قناته على "يوتيوب".