إسعاد يونس تنعى والدة مي عزالدين: "ربنا يصبرك على الفراق"

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، والدة الفنانة مي عزالدين، التي رحلت عن عالمنا مساء الجمعة، بعد صراع مع المرض.

ونشرت إسعاد، صورة مي مع والدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خالص التعازي للصديقة الفنانة مي عزالدين في رحيل الوالدة الغالية، ربنا يسعد روحها في الجنة ويصبرك على الفراق يا مي".

ورحلت عن عالمنا، مساء الجمعة، والدة الفنانة مي عزالدين بعد صراع مع المرض.

وكانت مي، قد طلبت من محبيها في وقت سابق الدعاء لوالدتها التي تعاني من أزمة صحية، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام" وكتبت: "أرجو الدعاء لأمي بالشفاء".

وجاءت مطالبة مي عزالدين، بعد حوالي عام من كشفها معاناة والدتها من أزمة صحية، وخضوعها للغسيل الكلوي.

النجمة مي عز الدين، شاركت في رمضان 2023، ببطولة مسلسل "سوق الكانتو" مع النجم أمير كرارة وعدد كبير من نجوم الفن، بينهم: فتحي عبدالوهاب، محمود البزاوي، محمد عبدالعظيم، ثراء جبيل، سلوى عثمان، إخراج حسين المنباوي، سيناريو وحوار هاني سرحان، ودارت أحداثه في زمن غير معاصر.

وظهرت مي في رمضان 2024 كضيفة شرف بمسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام، والذي عُرض على قناة MBC مصر.