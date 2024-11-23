تامر حسني يعلن تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم

كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان تامر حسني، عن تأجيل تشييع جنازة الملحن محمد رحيم الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وكتب تامر، عبر"ستوري" حسابه على إنستجرام: "تم تأجيل صلاة جنازة الفنان محمد رحيم ..صلاة الجنازة ليست اليوم ، وسيعلن عن موعدها أخوه الأستاذ طاهر رحيم".

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح اليوم السبت، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

وكان الفنان الراحل قد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "بنت اللذينة"، التي كتبها ولحنها ووزعها بنفسه.