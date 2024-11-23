"مش قادر أصدق يا صاحبي".. أحمد زاهر ينعى محمد رحيم برسالة مؤثرة

كتب- مروان الطيب:

نعى الفنان أحمد زاهر، الفنان والملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 45 عامً، بعد تعرضه لعدد من الأزمات الصحية خلال الفترة الماضية.

ونشر زاهر صورة أرشيفية جمعته بالراحل محمد رحيم بأحد المناسبات عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وودعه برسالة مؤثرة وكتب: "لا لا مش قادر أصدق، إنا لله وإنا إليه راجعون، صاحبي وأخويا الملحن محمد رحيم في ذمة الله خبر مفجع بجد مش قادر، أصدق لا حول ولا قوة إلا بالله، هتوحشني يا صاحبي يا جدع يا أصيل بس متعزش على اللي خلقك، ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة مع السلامة يا صاحبي".

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الغنائي على وداع الملحن محمد رحيم، منهم الفنان تامر حسني، الشاعر تامر حسين، الفنان أكرم حسني، الفنان حميد الشاعري.

وتعرض الفنان والملحن محمد رحيم لذبحة صدرية دخل على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتركيب دعامات وإجراء عملية قسطرة في القلب، وبعد خروجه من المستشفى حرص على طمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب: "بطمنكم عليا والحمد لله، أجريت عملية بسيطة (قسطرة)، وبقيت زي الفل، وربنا شفانى وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تمطئن، الحمد لله".

إلا أن تعرض لأزمة صحية مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية، وفارق الحياة بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الهامة والتعاونات المثمرة مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

محمد رحيم، ملحن ومغني مصري، درس في كلية التربية الموسيقية، كانت بداية مسيرته الفنية عندما تعرف على الفنان حميد الشاعري في ندوة بالكلية وذهب معه للأستوديو حيث أسمعه ألحانه، بحضور الفنان عمرو دياب، ليطلق معه أولى أغنياته بعنوان "وغلاوتك"، ليتحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا، ويلفت الأنظار لموهبته الكبيرة في التلحين وأن هناك ملحن قادم بسرعة الصاروخ، ليتعاون بعدها مع العديد من نجوم الغناء في الوطن العربي أبرزهم النجم محمد منير، الفنانة نانسي عجرم، الفنانة إليسا، وقدم معهم العديد من أشهر الأغاني التي كان سببًا رئيسيًا في نجاحها.