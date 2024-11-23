زوجته مدربة أسود شهيرة.. معلومات عن محمد رحيم صاحب أجمل أغاني عمرو دياب وإليسا



كتب- مروان الطيب:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الملحن والفنان محمد رحيم عن عمر يناهز 45 عامًا وسط صدمة الوسط الفني والغنائي.

وتعرض الفنان والملحن محمد رحيم، مؤخرا لذبحة صدرية دخل على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتركيب دعامات وإجراء عملية قسطرة في القلب، وبعد خروجه من المستشفى حرص على طمأنة جمهوره ومحبيه عل حالته الصحية وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب: "بطمنكم عليا والحمد لله، أجريت عملية بسيطة (قسطرة)، وبقيت زي الفل، وربنا شفانى وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تمطئن، الحمد لله".

إلا أن تعرض لأزمة صحية جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، وفارق الحياة بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الهامة والتعاونات المثمرة مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

محمد رحيم، ملحن ومغني مصري، درس في كلية التربية الموسيقية، كانت بداية مسيرته الفنية عندما تعرف على الفنان حميد الشاعري في ندوة بالكلية وذهب معه للأستوديو حيث أسمعه ألحانه، بحضور الفنان عمرو دياب، ليطلق معه أولى أغنياته بعنوان "وغلاوتك"، ليتحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا، ويلفت الأنظار لموهبته الكبيرة في التلحين وأن هناك ملحن قادم بسرعة الصاروخ، ليتعاون بعدها مع العديد من نجوم الغناء في الوطن العربي أبرزهم النجم محمد منير، الفنانة نانسي عجرم، الفنانة إليسا، وقدم معهم العديد من أشهر الأغاني التي كان سببًا رئيسيًا في نجاحها.

قدم عدد كبير من الأغاني الناجحة مع نجوم العالم العربي من بينهم عمرو دياب وقدم له وغلاوتك وعدد من أغاني البوم أكتر واحد بيحبك وحبيبي ولا على باله، و شيرين عبد الوهاب وكان التعاون الأشهر بينهما في أغنية مشاعر، وقدم مع إليسا عدد من أجمل أغانيها ومن بينها"جربت"، وغيرها.

وقرر رحيم الاتجاه إلى الغناء وأصدر أول ألبوماته بعنوان "كام سنة"، وكان من أبرز أغانيه "عارفة" وكانت الأغنية الدعائية لفيلم "حسن طيارة" عام 2008 بطولة النجم خالد النبوي، كما قام بالتوزيع الموسيقي للعديد من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "سيدنا السيد" عام 2012 بطولة الفنان جمال سليمان، ومسلسل "حكاية حياة" عام 2013 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، مرورًا بمسلسل "الخانكة" عام 2016، ومسلسل "الحساب يجمع" عام 2017 بطولة النجمة يسرا، وكانت آخر مشاركاته بتلحين أغنية قلبي وجع من مسلسل "مدرسة الحب ج3" عام 2020.

جمعته قصة حب كبيرة بمدربة الأسود أنوسة كوتة وتزوجها وكانت تحرص باستمرار على دعمه.

وأعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاة الملحن محمد رحيم عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه، جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".