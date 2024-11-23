حميد الشاعري ينعى الملحن محمد رحيم



كتب- مروان الطيب:

نعى الفنان حميد الشاعري، الفنان والملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 45عاما ، بعد تعرضه لعدد من الأزمات الصحية مؤخرًا، ليفارق الحياة وسط صدمة الوسط الغنائي.

ونشر حميد الشاعري نعيه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان من له الدوام، الفنان محمد رحم في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتعرض الفنان والملحن محمد رحيم لذبحة صدرية مؤخرًا دخل على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتركيب دعامات وإجراء عملية قسطرة في القلب، وبعد خروجه من المستشفى حرص على طمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب: "بطمنكم عليا والحمد لله، أجريت عملية بسيطة (قسطرة)، وبقيت زي الفل، وربنا شفانى وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تمطئن، الحمد لله".

إلا أن تعرض لأزمة صحية مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية، وفارق الحياة بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الهامة والتعاونات المثمرة مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

محمد رحيم، ملحن ومغني مصري، درس في كلية التربية الموسيقية، كانت بداية مسيرته الفنية عندما تعرف على الفنان حميد الشاعري في ندوة بالكلية وذهب معه للأستوديو حيث أسمعه ألحانه، بحضور الفنان عمرو دياب، ليطلق معه أولى أغنياته بعنوان "وغلاوتك"، ليتحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا، ويلفت الأنظار لموهبته الكبيرة في التلحين وأن هناك ملحن قادم بسرعة الصاروخ، ليتعاون بعدها مع العديد من نجوم الغناء في الوطن العربي أبرزهم النجم محمد منير، الفنانة نانسي عجرم، الفنانة إليسا، وقدم معهم العديد من أشهر الأغاني التي كان سببًا رئيسيًا في نجاحها.

وأعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاة الملحن محمد رحيم عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه، جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".