وفاة الملحن والمطرب محمد رحيم عن عمر يناهز الـ 45 عامًا



كتب -مروان الطيب:

توفي الملحن والمطرب محمد رحيم، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

وكان الفنان الراحل قد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "بنت اللذينة"، التي كتبها ولحنها ووزعها بنفسه. الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إخراج آسر محمود.

واستهل رحيم أغنيته بإعادة توزيع مقدمة أغنية الكينج محمد منير الشهيرة "الليلة يا سمرا"، معبرًا عن عشقه لأغاني منير التي شكّلت جزءًا من وجدان جيله. وأهدى العمل تقديرًا خاصًا للكينج والموسيقار الراحل أحمد منيب.