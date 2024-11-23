"راحت عند اللي أحن مننا كلنا".. تامر حسني ينعى والدة مي عز الدين

كتب - معتز عباس:

نعى المطرب تامر، والدة الفنانة مي عز الدين، التي رحلت عن عالمنا أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وكتب تامر عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "مش عارف أول اية ولا اية عن طيبة الست العظيمة دي والدة مي عز الدين، ربنا يصبرك يا مي ويرفع من قدر والدتك عنده، راحت عند اللي أحن مننا كلنا عليها.. نسألكم الدعاء لها بالرحمة، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

وكانت مي، قد طلبت من محبيها في وقت سابق الدعاء لوالدتها التي تعاني من أزمة صحية، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام" وكتبت: "أرجو الدعاء لأمي بالشفاء".

وجاءت مطالبة مي عزالدين، بعد حوالي عام من كشفها معاناة والدتها من أزمة صحية، وخضوعها للغسيل الكلوي.

النجمة مي عز الدين، شاركت في رمضان 2023، ببطولة مسلسل "سوق الكانتو" مع النجم أمير كرارة وعدد كبير من نجوم الفن، بينهم: فتحي عبدالوهاب، محمود البزاوي، محمد عبدالعظيم، ثراء جبيل، سلوى عثمان، إخراج حسين المنباوي، سيناريو وحوار هاني سرحان، ودارت أحداثه في زمن غير معاصر.

وظهرت مي في رمضان 2024 كضيفة شرف بمسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام، والذي عُرض على قناة MBC مصر.

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